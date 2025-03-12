Страховые взносы на выплаты старшим по дому то есть, то нет: как Минфин менял свое мнение

Что было до 2024 года
Раньше в НК не было четкой нормы о взносах на выплаты старшим по дому. А мнение Минфина и налогоплательщиков не совпадали.
По вопросу выплат председателям совета МКД раньше логика Минфина была такая:
Трудовые отношения возникают, в том числе, в результате избрания на должность.
А раз так, то старший по дому, которого избрали жильцы, состоит в трудовых отношениях. С кем, Минфин сначала не уточнял.
Но вывод был такой: раз тут трудовые отношения, то старшие по дому – застрахованные лица и выплаты им облагаются страховыми взносами. Платить эти взносы должна управляющая компания, которая собирает на эти цели деньги с жильцов дома.
Такие разъяснения, в частности, Минфин давал в письмах от 03.09.2021 № 03-04-06/71594, от 12.07.2018 № 03-15-06/48555.
Затем Минфин стал пояснять, что трудовые отношения у старшего по дому – с собственниками квартир, то есть с некой группой физлиц (письма от 12.10.2022 № 03-04-06/98557, от 15.06.2022 № 03-15-05/56609, от 04.05.2022 № 03-15-05/40708).
И неважно, есть трудовой договор в письменном виде, или нет. Он есть по умолчанию, потому что человек работает.
Люди задавали вопросы по поводу оформления этих странных трудовых отношений, но Минфин на них не отвечал и советовал обратиться в Минтруд (письмо Минфина от 01.02.2024 № 03-15-03/8069).
Кстати, было письмо Минстроя от 29.09.2015 № 32395-ОГ/04, в котором сказано, что выплаты старшим по дому не облагаются взносами и никаких трудовых отношений тут нет. Но Минфин велел игнорировать это письмо, потому что Минстрой не имеет права комментировать НК.
Свое мнение, в том числе, Минфин оправдывал заботой о пенсии активистов. Если не будет взносов, то не будет баллов для будущей пенсии. А те, кто уже на пенсии, без этих взносов лишится перерасчета пенсии (письмо от 10.11.2023 № 03-15-05/107294).
При этом депутаты и члены СФ вступались за домовых активистов, большинство из которых – пенсионеры, и грозились разработать законопроект, освобождающий выплаты старшим по дому от страховых взносов.
Но произошло обратное.
Что стало с 2024 года
Законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ в НК внесли поправки, чтобы раз и навсегда снять этот вопрос.
В перечень облагаемых взносами выплат в статье 420 НК внесли вознаграждения в пользу председателя и членов совета МКД, избранных жильцами по нормам ЖК РФ, начисляемые уполномоченной управляющей организацией.
Причем во время обсуждения проекта были предложения убрать эту норму. Говорили, что выплаты старшим по дому возможны в силу жилищного законодательства и не обусловлены заключением трудового договора или договора ГПХ. Но Минфин был непреклонен и такое предложение не поддержал.
Ведомство по-прежнему утверждало, что жильцы – это работодатель, а старший по дому – работник. Кроме того, было высказано мнение, что не обязательно впутывать в эти отношения управляющую компанию.
Платить налоги и сдавать отчеты за старшего по дому может не УК, а кто-то из жильцов, сказано в письме Минфина от 29.01.2024 № 03-15-05/6699. Этот человек должен зарегистрироваться в ИФНС как плательщик страховых взносов и сдавать РСВ и ПСФЛ.
При этом самозанятым старший по дому быть не может, потому что он работник и посредник. утверждает Минфин в письме от 16.04.2024 № 03-11-11/35076. Как ИП он тоже не может вести эту деятельность (письмо Минфина от 11.03.2024 № 03-15-05/21349).
В апреле 2024 году депутаты от СРЗП вносили в Госдуму проект, который отменяет страховые взносы на выплаты членам совета МКД. То есть, поправки в НК, введенные в 2023 году, хотели отменить. Но рассматривать этот проект не стали.
Изменения с 2025 года. А есть ли они?
Федеральным законом от 29.10.2024 № 362-ФЗ в статью 420 НК вновь внесли изменения – уточняющего характера.
Прописали, что взносами облагаются те выплаты в пользу председателя и членов совета МКД, избранных жильцами по нормам ЖК РФ, которые производятся по трудовым договорам и договорам ГПХ. Поправка заработала с 2025 года.
Напомним, что ранее Минфин всегда считал, что трудовой договор в таких отношениях есть априори. И если следовать прежним разъяснениям ведомства, эта поправка по сути ничего не меняет. Ведь трудовой договор якобы есть, даже если его нет в бумажном виде. А значит есть и взносы.
В декабре Минфин выпустил два письма с разъяснениями этой новой нормы НК: от 09.12.2024 № 03-15-06/124195 и от 17.12.2024 № 03-15-06/127349.
В них ведомство заявляет, что в случае отсутствия трудовых или гражданско-правовых договоров между председателем совета МКД и жильцами будет ущемление прав активиста на соцобеспечение (не будет баллов и стажа для пенсии).
И Минфин по-прежнему утверждал, что и в 2025 году взносы платить надо.
Изменения с 2025 года есть!
Но неожиданно мнение ведомства изменилось. Хотя сама норма НК – все та же. Но теперь Минфин трактует ее по-другому.
В свежем письме от 22.02.2025 № 03-15-07/17067 ведомство делает вывод:
При отсутствии документальных подтверждений в виде заключенных трудовых или договоров ГПХ с членами совета МКД оснований для признания выплат им в качестве объекта обложения страховыми взносами не имеется.
Если же есть заключенные договоры, то по ним будут взносы.
То есть теперь Минфин уже не настаивает, что есть несуществующий трудовой договор. Теперь если договор на бумаге никто не составлял, то его нет. А раз его нет, то нет и взносов по нему.
Это письмо Минфина доведено до сведения налоговиков на местах письмом ФНС от 25.02.2025 № КВ-4-11/1850@.
Региональные налоговики на местах уже стали давать аналогичные разъяснения на основе данной позиции Минфина: нет договора = нет взносов.
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