Страховые взносы на выплаты старшим по дому то есть, то нет: как Минфин менял свое мнение

Но произошло обратное.

Законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ в НК внесли поправки, чтобы раз и навсегда снять этот вопрос.

В перечень облагаемых взносами выплат в статье 420 НК внесли вознаграждения в пользу председателя и членов совета МКД, избранных жильцами по нормам ЖК РФ, начисляемые уполномоченной управляющей организацией.

Причем во время обсуждения проекта были предложения убрать эту норму. Говорили, что выплаты старшим по дому возможны в силу жилищного законодательства и не обусловлены заключением трудового договора или договора ГПХ. Но Минфин был непреклонен и такое предложение не поддержал.

Ведомство по-прежнему утверждало, что жильцы – это работодатель, а старший по дому – работник. Кроме того, было высказано мнение, что не обязательно впутывать в эти отношения управляющую компанию.

Платить налоги и сдавать отчеты за старшего по дому может не УК, а кто-то из жильцов, сказано в письме Минфина от 29.01.2024 № 03-15-05/6699. Этот человек должен зарегистрироваться в ИФНС как плательщик страховых взносов и сдавать РСВ и ПСФЛ.

При этом самозанятым старший по дому быть не может, потому что он работник и посредник. утверждает Минфин в письме от 16.04.2024 № 03-11-11/35076. Как ИП он тоже не может вести эту деятельность (письмо Минфина от 11.03.2024 № 03-15-05/21349).

В апреле 2024 году депутаты от СРЗП вносили в Госдуму проект, который отменяет страховые взносы на выплаты членам совета МКД. То есть, поправки в НК, введенные в 2023 году, хотели отменить. Но рассматривать этот проект не стали.

Изменения с 2025 года. А есть ли они?

Федеральным законом от 29.10.2024 № 362-ФЗ в статью 420 НК вновь внесли изменения – уточняющего характера.

Прописали, что взносами облагаются те выплаты в пользу председателя и членов совета МКД, избранных жильцами по нормам ЖК РФ, которые производятся по трудовым договорам и договорам ГПХ. Поправка заработала с 2025 года.