Повышение с 2025 года основной ставки налога на прибыль не влияет на бухучет операций по этому налогу

Налоговики напомнили, какие ставки налога на прибыль действуют в 2025 году, как рассчитать и заплатить налог.

С 1 января 2025 года ставку налога на прибыль организаций увеличили с 20% до 25%, напоминает региональное УФНС. Ставку 25% используют все плательщики этого налога, если у них нет права на специальные ставки.

Какие льготные ставки действуют в 2025 году:

Категория/вид деятельности компании Ставка налога на прибыль и особенности применения IT-компании С 2025 года платят по ставке 5% вместо 0%. Ставку применяют только при расчете налога за периоды с 2025 по 2030 год, потом будет действовать основная ставка, если не появится право на другие льготы. Бизнес, включенный в реестр малых технологических компаний по закону от 04.08.2023 № 478-ФЗ Субъектами РФ в 2025 — 2030 годах может быть установлена сниженная ставка в части налога на прибыль, которая идет в региональные бюджеты Компании с лицензиями на пользование определенными участками недр В 2025 — 2030 годах платят налог с прибыли от освоения этих участков по ставке 20%. Нужно соответствовать условиям.

Новые ставки применяют к доходам, полученным с 1 января 2025 года.

При этом изменение основной ставки налога на прибыль не меняет порядок ведения бухучета по этому налогу, уточнили налоговики. Налог рассчитывают в общем порядке и платят в составе единого налогового платежа (ЕНП).

Изменения внесены в НК законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

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