«Т-Технологии» выплатят инвесторам по 32 рубля на акцию

Если учесть все промежуточные выплаты, то «Т-Технологии» за 2024 год направили на выплату дивидендов 27% от чистой прибыли.

Акционеры МКПАО «Т-Технологии» утвердили выплату дивидендов за 2024 год. Держатели ценных бумаг получат по 32 рубля на одну акцию.

16 мая 2025 года — дата, на которую определят тех, у кого есть право на получение дивидендов. Об этом сказано на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

«Мы уже говорили, что будем платить дивиденды ежеквартально — подтверждаем наши планы», — сказано в телеграм-канале Т-Инвестиции.

Компания «Т-Технологии» с учетом промежуточных выплат за весь 2024 год направила на выплату дивидендов 33,4 млрд рублей или 27% от чистой прибыли.

В конце 2024 года инвесторы уже получили 92,5 рубля на акцию по итогам девяти месяцев работы «Т-Технологий».

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