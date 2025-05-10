В мае 2025 Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ

Заявлено, что это будет «… интересный для российской аудитории ассортимент, а также оперативный доступ к самым последним новинкам». Прежде всего это смартфоны и другая электроника «по привлекательным ценам».

Получить товары из ОАЭ можно будет в любом пункте выдачи заказов, а срок доставки составит от 6 дней — в зависимости от наличия товаров и скорости растаможки.

По мере развития поставок из ОАЭ, ассортимент предлагаемых товаров будет расширен, а сроки доставки сокращены, обещает маркетплейс.

Для заказов из-за рубежа Wildberries автоматизировал уплаты таможенных пошлин: этот функционал внедрен на самой платформе. Пользователю не нужно самостоятельно оплачивать таможенные сборы. При покупке зарубежных товаров стоимостью свыше 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа. Размер пошлины указан рядом с ценой товара.

ОАЭ станет 10-й страной присутствия WB.

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