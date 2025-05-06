Центробанк нашел больше 5 тысяч сайтов с финансовыми пирамидами

Регулятор в среднем за три дня блокирует интернет-ресурсы нелегальных финансовых компаний.

Только в первом квартале 2025 года Центробанк помог заблокировать свыше 5,2 тыс. интернет-ресурсов финансовых пирамид.

«Банк России блокирует интернет-ресурсы финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг в среднем за 3 дня с моменты выявления», — сказали в ЦБ.

Сведения о нелегальных компаниях, которые оказывают финансовые услуги, передают в правоохранительные органы. В первом квартале 2025 года возбудили больше 120 административных дел.

Чтобы предупредить россиян о мошеннических проектах, регулятор каждый день на своем сайте обновляет списки компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

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