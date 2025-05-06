Путин: должен быть баланс между конкуренцией и защитой национального производителя

Президент считает актуальным вопрос о формате возвращения на российский рынок бизнеса из недружественных стран.

Президент РФ обсудил возможное возвращение в Россию компаний, которые покинули страну, с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком. По мнению Путина, становится все более актуальным анализ возможных форматов возвращения бизнеса из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов.

«Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — считает глава государства.

По словам Репика, конкуренция делает страну производительнее, но, с другой стороны, будет справедливо, если национальные интересы российской экономики будут абсолютным приоритетом при принятии любых управленческих решений в этой части.

Ранее мы сообщали, что в законодательстве пропишут приоритет интересов российского бизнеса, который после 22.02.2022 начал или продолжил работать.

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