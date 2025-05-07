Единая информсистема жилищного строительства: ставки по ипотеке снижаются

К концу апреля 2025 года ставка по ипотеке на новостройки снизилась до 26,94%, а превышала 28%. По вторичному жилью тоже снижение до 27,21%.

Такие данные приводит Единая информационная система жилищного строительства, на которые ссылается Нацбюро кредитных историй (НБКИ).

На изменение ипотечных ставок повлияло то, что:

У банков накоплен большой объем средств. По данным на апрель 2025, клиенты хранят на счетах рекордные 53,9 трлн руб. Это позволяет активнее выдавать ипотеку и снижать ставки для привлечения заемщиков.

ЦБ пока оставил ключевую ставку на уровне 21% (следующее заседание по ней запланировано на 12 мая).

На фоне снижения ставок растет доля ипотек с господдержкой. В феврале 2025 на льготные кредиты пришлось 86% выданных жилищных кредитов. В марте в рамках семейной ипотеки было выдано 129,8 млрд руб. — это 75,5% от общего объема. Регионы-лидеры по доле семейной ипотеки: Хакасия (93,6%), Орловская область (89,2%) и Удмуртия (89%).

НБКИ резюмирует, что активность покупателей на рынке жилья восстанавливается медленно. Хотя тренд на снижение ставок имеет место.

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