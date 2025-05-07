7 мая 2025 года — не сокращенный день, но впереди четыре выходных

Поскольку 8 мая — не праздничный день, то работа 7 мая не будет сокращенной.

Сегодня рабочий день не будет сокращенным, официально уйти с работы пораньше не получится.

Согласно производственному календарю, с 8 по 11 мая — выходные и праздничные дни.

Ближайшие длинные выходных будут с 11 по 15 июня 2025 года. Сотрудники будут отдыхать четыре дня подряд в честь Дня России. 11 июня 2025 года — предпраздничный день, поэтому время работы будет сокращено.

Больше о выходных и праздничных днях вы можете узнать с помощью нашего производственного календаря.

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