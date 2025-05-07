🛡️Уже сегодня: бесплатный вебинар по защите персональных данных в кадровом учете

Разберитесь с последними изменениями в трудовом законодательстве, а также в законодательстве о персональных данных и воинском учете, чтобы учесть их в работе и защитить себя и свой бизнес от значительных штрафов.

Каждая организация обязана вести кадровый и воинский учет, а также соблюдать требования по защите персональных данных. Игнорировать изменения в этих сферах нельзя, так как штрафы значительные и могут достигать миллионов рублей. На вебинаре «Изменения в кадровом, воинском учете и в защите персональных данных — 2025» мы разберем, какие изменения произошли и что необходимо обязательно учесть в работе.

Вебинар состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Мы рассмотрим:

Новые условия предоставления отпусков без сохранения заработной платы. Новый порядок предоставления отпусков для работников, усыновивших ребенка. Правила привлечения несовершеннолетних к работе в выходные и праздничные дни. Обновленный порядок начисления и выплаты вахтовой надбавки. Актуализированные нормы оплаты труда при работе в ночное время. Новые штрафы за нарушения законодательства в сфере защиты персональных данных. Установление штрафов за несоблюдение обязанностей по ведению воинского учета. Письма, разъяснения государственных органов и актуальную судебную практику.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!