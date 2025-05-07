🛡️Уже сегодня: бесплатный вебинар по защите персональных данных в кадровом учете

Каждая организация обязана вести кадровый и воинский учет, а также соблюдать требования по защите персональных данных. Игнорировать изменения в этих сферах нельзя, так как штрафы значительные и могут достигать миллионов рублей. На вебинаре «Изменения в кадровом, воинском учете и в защите персональных данных — 2025» мы разберем, какие изменения произошли и что необходимо обязательно учесть в работе.
Вебинар состоится уже сегодня в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
Мы рассмотрим:
Новые условия предоставления отпусков без сохранения заработной платы.
Новый порядок предоставления отпусков для работников, усыновивших ребенка.
Правила привлечения несовершеннолетних к работе в выходные и праздничные дни.
Обновленный порядок начисления и выплаты вахтовой надбавки.
Актуализированные нормы оплаты труда при работе в ночное время.
Новые штрафы за нарушения законодательства в сфере защиты персональных данных.
Установление штрафов за несоблюдение обязанностей по ведению воинского учета.
Письма, разъяснения государственных органов и актуальную судебную практику.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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