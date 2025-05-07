😬 Продавцы должны выдавать чеки «без всяких вопросов»

УФНС напомнило, что при выдаче кассовых чеков продавцы не должны спрашивать покупателя «Нужен ли вам чек?». А вопрос «В бумажном или электронном виде?» — допустим, согласно официальному разъяснению ФНС в письме от 23.04.2025 № АБ-4-20/4130@.
По закону № 54-ФЗ продавец должен выдать бумажный чек в таких случаях:
покупатель не говорил номер телефона или адрес электронной почты для отправки электронного чека;
ККТ не отправляет данные в налоговую в электронном формате;
покупатель молчит при расчете или говорит, что чек не нужен.
Чек нужно распечатать и положить в зоне совершения расчета. Например, в лоток для передачи денег. Выбросить чек можно только если покупатель его не забрал добровольно.
Если покупатель оставлял до оплаты контактные данные, продавец может отправить электронный чек и выдать бумажный либо отправить только электронный чек. Но нужно убедиться, что покупателю не нужен бумажный чек.
Вопрос кассира: «Нужен ли вам чек?» — недопустим, продавец по закону не может отказаться от выдачи чека, предупреждают налоговики.
Ранее мы писали, что за вопрос покупателю «Нужен вам кассовый чек или нет?» могут оштрафовать.
Подробнее о том, как проводить кассовые операции, зарегистрировать ККТ и правильно оформлять чеки, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, рассчитывать налоги по новым ставкам, заполнять декларации, принимать и увольнять сотрудников, составлять договоры, работать с управленкой и защищать компанию от претензий налоговиков.
Сейчас вы можете купить курс за 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Начинайте учиться уже 15 мая!
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию