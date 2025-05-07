😬 Продавцы должны выдавать чеки «без всяких вопросов»

Региональные налоговики начали активно разъяснять новое письмо ФНС 2025 года с вопросами продавца/кассира к покупателю про кассовые чеки.

УФНС напомнило, что при выдаче кассовых чеков продавцы не должны спрашивать покупателя «Нужен ли вам чек?». А вопрос «В бумажном или электронном виде?» — допустим, согласно официальному разъяснению ФНС в письме от 23.04.2025 № АБ-4-20/4130@.

По закону № 54-ФЗ продавец должен выдать бумажный чек в таких случаях:

покупатель не говорил номер телефона или адрес электронной почты для отправки электронного чека;

ККТ не отправляет данные в налоговую в электронном формате;

покупатель молчит при расчете или говорит, что чек не нужен.

Чек нужно распечатать и положить в зоне совершения расчета. Например, в лоток для передачи денег. Выбросить чек можно только если покупатель его не забрал добровольно.

Если покупатель оставлял до оплаты контактные данные, продавец может отправить электронный чек и выдать бумажный либо отправить только электронный чек. Но нужно убедиться, что покупателю не нужен бумажный чек.

Вопрос кассира: «Нужен ли вам чек?» — недопустим, продавец по закону не может отказаться от выдачи чека, предупреждают налоговики.

Ранее мы писали, что за вопрос покупателю «Нужен вам кассовый чек или нет?» могут оштрафовать.

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