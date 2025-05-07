Власти откажутся от выездных проверок казино и букмекеров

Минфин подготовил постановление, которое освободит от выездных проверок организаторов азартных игр. Вместо этого к букмекерам и в казино будут приходить только с регулярными профилактическими визитами.
Из-за того, что деятельность организаторов азартных игр регулируется отдельным положением, такой бизнес не подпадает под мораторий на выездные проверки. Власти хотят это исправить, чтобы подход к контрольным мероприятиям был единообразным, пишут «Известия».
«Новые изменения предполагают риск-ориентированный подход. Если ранее проведение плановых контрольных мероприятий было в виде документарной, выездной проверки или «контрольной закупки», то теперь останутся только профилактические визиты», — сказал юрист, член московского регионального отделения «Деловой России» Александр Хаминский.
Изменения затронут 31 участника рынка, восемь из которых работают в игорных зонах. Ожидается, что проект Минфина вступит в силу в третьем квартале 2025 года.
Сейчас букмекеры должны получать лицензию и делать отчисления в размере минимум 5% выручки на развитие спорта. Игорные зоны могут легально работать только в Сочи, на Алтае, в Калининградской области и Приморье. За переделами этих территорий деятельность казино будет считаться незаконной.
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