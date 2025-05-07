🗼 Минэкономики поможет производителям космических товаров выйти на международный рынок

Чтобы поддержать частные российские компании, которые выпускают продукцию для космоса, власти подготовили план по их выходу на международный рынок.

В Минэкономразвития подготовили план развития космической отрасли и международного экономического сотрудничества.

Документ содержит несколько тематических блоков, в которых описаны: глобальные тренды в сфере космической экономики, направления прикладного применения космических технологий, динамика развития отрасли в России и механизмы поддержки космического бизнеса. Об этом сказано на сайте министерства.

Также в обзоре есть результаты государственно-частного диалога со странами БРИКС по вопросам ведения бизнеса с зарубежными партнерами. Это нужно для того, чтобы помочь частным российским космическим компаниям выйти на международный рынок.

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