В Госдуме хотят поднять штрафы для водителей, которые не пропускают скорую помощь

Максимальный штраф за непредставление преимущества скорой помощи планируют повысить с 7 до 30 тысяч рублей. Также нарушителей могут лишить прав не на год, а на два.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности для водителей, которые не пропускают машины скорой помощи.

Сейчас за непредставление преимущества скорой водители рискуют получить штраф от 4,5 до 7 тыс. рублей или лишиться прав управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года. Об этом сказано в ч. 2 ст. 12.17 КоАП.

«Участившиеся в последнее время случаи непредоставления преимущества именно в движении машинам скорой медицинской помощи свидетельствуют о недостаточности санкций, предусмотренных за такое административное правонарушение», — сказано в пояснительной записке.

Изменения предполагают, что нарушителей будут штрафовать от 12 до 30 тыс. рублей. Также их смогут лишить прав на срок от 3 месяцев до 2 лет.

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