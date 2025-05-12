ФНС: реестры по НДС нужно отправлять в электронном виде

Налоговики напомнили порядок представления обязательных реестров. Без них не подтвердят нулевую ставку НДС.

Налогоплательщики, которые указывают в 4 разделе налоговой декларации по НДС реализацию, должны отправлять обязательные реестры, напомнили в региональном УФНС.

Эти реестры представляют в электронном виде в соответствии с подп. 1, 2, 4 - 6 п. 1, п. 2 и п. 2.1 ст. 165 НК. Формы, форматы, порядок заполнения и представления этих реестров утверждены приказом ФНС от 26 декабря 2023 г. № ЕД-7-15/1003@.

Если не отправить обязательные реестры — налоговики откажут в подтверждении нулевой ставки по НДС.

Обязательные реестры можно формировать через электронный сервис «Офис экспортера», добавили инспекторы.

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