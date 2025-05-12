Налоговики рассказали, как учитывать операции лизинга в декларации по налогу на прибыль

Правила учета лизинговых операций изменились. В расходах по налогу на прибыль отражают только регулярные платежи. После окончания действия договора стоимость выкупленного объекта можно учесть через амортизацию.

О правилах учета лизинговых операций в декларации по налогу на прибыль рассказало региональное УФНС.

Ведомство напомнило, кто участвует в лизинговой сделке:

лизингополучатель — который поручает лизингодателю приобрести для него имущество у продавца;

лизингодатель — предоставляет купленный актив лизингополучателю за плату на конкретный срок;

в конце этого срока актив или возвращается лизингодателю, или выкупается лизингополучателем. Это прописывают в договоре.

Налоговики напомнили, что законом от 29.11.2021 № 382 введены новые правила учета лизинговых операций для целей налогообложения прибыли:

с 1 января 2022 лизингополучатель не начисляет амортизацию;

выкупная стоимость предмета лизинга формирует первоначальную стоимость имущества, выкупленного лизингополучателем в собственность;

в расходах по налогу на прибыль отражают только периодические лизинговые платежи, за вычетом выкупной стоимости;

после выполнения обязательств по договору лизинга первоначальную стоимость выкупленного объекта можно учесть в расходах через амортизацию.

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