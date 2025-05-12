Сбер и ВТБ отменяют комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Застройщики больше не будут платить Сбербанку комиссии по программам льготной ипотеки.

С 12 мая 2025 года ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов. Такое же решение начнет действовать и у Сбербанка, но с 13 мая.

Решение коснется комиссий для застройщиков по программам «Семейная ипотека», IT-ипотека, Дальневосточная и Арктическая ипотека. Минимальный размер первоначального взноса по льготным продуктам — 20,1%.

«Сбер отменил комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на "Домклик"», — сказали в пресс-службе банка.

В апреле 2025 года Владимир Путин заявил, что нужно навести порядок и урегулировать размер дополнительных комиссий, которые устанавливают банки для застройщиков. Они могут достигать от 5% до 10%.

Отмена комиссий может привести к тому, что резко упадет объем выдач ипотек. Чтобы не работать себе в убыток, банки были вынуждены ввести комиссии и удержать объемы кредитования.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.