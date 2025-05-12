Льготный кредит на обучение получат только студенты приоритетных направлений подготовки

В перечень приоритетных входят инженерные специальности. Студенты этих направлений смогут оформить кредит на оплату образования по ставке 3% годовых.

Со следующего учебного года 2025-2026 льготные кредиты на обучение по ставке 3% будут доступны только для тех, кто выбрал получать образование по приоритетным для экономики направлениям. Например, в их число входят инженерные специальности.

«Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Также власти продолжат вкладывать средства в обучение востребованных инженерных кадров. В стране формируется бесшовная система образования «школа — колледж — вуз». Она обеспечит приток в экономику молодых специалистов со средним профессиональным образованием.

В 2025 году будут трудоустроены в российские высокотехнологичные компании около 2 тыс. выпускников.

Недавно мы писали, что Минздрав обяжет выпускников работать в учреждениях системы ОМС.

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