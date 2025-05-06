Минздрав обяжет выпускников работать в учреждениях системы ОМС

Чтобы преодолеть дефицит врачей и медсестер, власти обяжут выпускников вузов и колледжей, который учились на бюджете, работать в государственной системе здравоохранения.

На портале проектов нормативных актов появился новый проект Минздрава. Согласно документу, выпускники бюджетных медицинских вузов и колледжей будут обязаны отработать определенный срок в любых клиниках системы ОМС по своему выбору.

Если не выполнить это обязательство, придется компенсировать бюджету расходы на обучение, причем в тройном размере.

Средняя стоимость обучения медиков — 203 тыс. рублей в год, размер компенсации за шесть лет превысит 3,5 млн рублей.

Выпускник должен в течение года после окончания обучения устроиться в клинику. Пройти отработку можно не только в государственных, но и в частных медорганизациях, которые входят в систему ОМС. Срок такого трудоустройства не может превышать трех лет, для некоторых регионов его сократят. Например, для жителей Крайнего Севера.

По данным Минздрава, около 35% выпускников медицинских вузов и 40% выпускников медколледжей, которые учились на бюджете, не работают в государственной системе здравоохранения. Сейчас в отрасли не хватает 29 тыс. врачей и 63 тыс. средних медработников.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

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