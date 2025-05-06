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Минздрав обяжет выпускников работать в учреждениях системы ОМС

Чтобы преодолеть дефицит врачей и медсестер, власти обяжут выпускников вузов и колледжей, который учились на бюджете, работать в государственной системе здравоохранения.

На портале проектов нормативных актов появился новый проект Минздрава. Согласно документу, выпускники бюджетных медицинских вузов и колледжей будут обязаны отработать определенный срок в любых клиниках системы ОМС по своему выбору.

Если не выполнить это обязательство, придется компенсировать бюджету расходы на обучение, причем в тройном размере.

Средняя стоимость обучения медиков — 203 тыс. рублей в год, размер компенсации за шесть лет превысит 3,5 млн рублей.

Выпускник должен в течение года после окончания обучения устроиться в клинику. Пройти отработку можно не только в государственных, но и в частных медорганизациях, которые входят в систему ОМС. Срок такого трудоустройства не может превышать трех лет, для некоторых регионов его сократят. Например, для жителей Крайнего Севера.

По данным Минздрава, около 35% выпускников медицинских вузов и 40% выпускников медколледжей, которые учились на бюджете, не работают в государственной системе здравоохранения. Сейчас в отрасли не хватает 29 тыс. врачей и 63 тыс. средних медработников.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

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Комментарии

4
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Чтобы преодолеть дефицит врачей и медсестер

    Вот никак понять не могу одной вещи. Ещё лет пять назад в поликлинике было много врачей(скажем так "титульной национальности") среднего возраста(лет 35-45. Хотя сейчас это молодёжь)). В какой-то момент они вдруг почти все исчезли и их место заняли практически дети-"гости нашего города".

    А куда предыдущие делись?

      • Алексей Т.
        Главный бухгалтер

        @Татьяна-Васильевна, да у нас столько платных поликлиник нет! Там у них один врач по 3-4 клиникам бегает по определённым дням недели.

        Может, они воспользовались предложением:

        Бесплатно можно выучиться на агрохимика, аналитика данных, веб-разработчика, веб-дизайнера, ветеринарного фельдшера, геодезиста, закройщика, санитара, сварщика, химика-лаборанта, чертежника-конструктора, экскурсовода. Об этом сказано на сайте Минтруда.

        Других вариантов что-то не нахожу.

         

      • Алейда

        У нас что в платных, что в бесплатных работают одни и те же врачи.