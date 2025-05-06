Минздрав обяжет выпускников работать в учреждениях системы ОМС

На портале проектов нормативных актов появился новый проект Минздрава. Согласно документу, выпускники бюджетных медицинских вузов и колледжей будут обязаны отработать определенный срок в любых клиниках системы ОМС по своему выбору.
Если не выполнить это обязательство, придется компенсировать бюджету расходы на обучение, причем в тройном размере.
Средняя стоимость обучения медиков — 203 тыс. рублей в год, размер компенсации за шесть лет превысит 3,5 млн рублей.
Выпускник должен в течение года после окончания обучения устроиться в клинику. Пройти отработку можно не только в государственных, но и в частных медорганизациях, которые входят в систему ОМС. Срок такого трудоустройства не может превышать трех лет, для некоторых регионов его сократят. Например, для жителей Крайнего Севера.
По данным Минздрава, около 35% выпускников медицинских вузов и 40% выпускников медколледжей, которые учились на бюджете, не работают в государственной системе здравоохранения. Сейчас в отрасли не хватает 29 тыс. врачей и 63 тыс. средних медработников.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Комментарии4
Вот никак понять не могу одной вещи. Ещё лет пять назад в поликлинике было много врачей(скажем так "титульной национальности") среднего возраста(лет 35-45. Хотя сейчас это молодёжь)). В какой-то момент они вдруг почти все исчезли и их место заняли практически дети-"гости нашего города".
А куда предыдущие делись?
@Алексей Т предполагаю, все ушли работать в платные поликлиники?
@Татьяна-Васильевна, да у нас столько платных поликлиник нет! Там у них один врач по 3-4 клиникам бегает по определённым дням недели.
Может, они воспользовались предложением:
Других вариантов что-то не нахожу.
У нас что в платных, что в бесплатных работают одни и те же врачи.