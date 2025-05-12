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Компенсации работникам

Работодатель вправе отказаться компенсировать проезд на учебу студенту с задолженностями — Роструд

Наниматель может потребовать документы, подтверждающие успешное освоение учебной программы. Если у студента есть «хвосты» — компания вправе не компенсировать проезд к месту учебы.

Роструд спросили, может ли работодатель отказать в компенсации проезда к месту учебы, если у студента есть академические задолженности.

Да, может, отвечает ведомство в своем телеграм-канале.

Чтобы компенсировать стоимость проезда на учебу, работодатель может потребовать от сотрудника документы, подтверждающие:

  • что он успешно осваивает учебную программу;

  • учится на заочной форме;

  • у программы обучения есть госаккредитация;

  • место нахождения образовательной организации;

  • покупку билетов.

О том, что работодатель должен оплачивать проезд до места учебы студенту без академических долгов, говорится в ст. 173 ТК.

Чтобы работодатель компенсировал проезд, сотрудник-студент должен принести справку-вызов из учебного заведения.

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