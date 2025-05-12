Работодатель вправе отказаться компенсировать проезд на учебу студенту с задолженностями — Роструд

Роструд спросили, может ли работодатель отказать в компенсации проезда к месту учебы, если у студента есть академические задолженности.
Да, может, отвечает ведомство в своем телеграм-канале.
Чтобы компенсировать стоимость проезда на учебу, работодатель может потребовать от сотрудника документы, подтверждающие:
что он успешно осваивает учебную программу;
учится на заочной форме;
у программы обучения есть госаккредитация;
место нахождения образовательной организации;
покупку билетов.
О том, что работодатель должен оплачивать проезд до места учебы студенту без академических долгов, говорится в ст. 173 ТК.
Чтобы работодатель компенсировал проезд, сотрудник-студент должен принести справку-вызов из учебного заведения.
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