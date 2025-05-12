🙎 В 68 регионах запустят программу «Мама-предприниматель»

Начинающие женщины-предприниматели смогут получить грант в размере до 1 млн рублей, а также знания о том, как вести бизнес.

В Минэкономразвития выбрали 68 регионов, которые отвечают требованиям и стандартам проведения программы для поддержки женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

С начала 2025 года желающие участвовать подали уже больше 4 тыс. предварительных заявок. В мае программа пройдет в Удмуртской Республике, Ленинградской и Архангельской областях.

«Мы планируем, что в региональном этапе программы в этом году примут участие более 2 000 предпринимательниц. Чтобы каждая из них получила прочную базу для старта и развития собственного бизнеса», — сказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Также она добавила, что с 2025 года перезапустили систему обучения бизнес-тренеров: они получили знания о том, как использовать искусственный интеллект в бизнесе.

Программа состоит из регионального и федерального этапа. Сначала девушки подают заявку с первичной идеей, где раскрывают ключевые аспекты создания своего бизнеса. Те, кто попал на очный этап, проходят тренинговую программу сертифицированных тренеров центров «Мой бизнес».

Интенсивный курс длится неделю. За это время предприниматели получают инструменты для ведения бизнеса, знакомятся с опытом успешных предпринимателей. В финале презентуют свои проекты, из которых самые перспективные получат грант на 150 тыс. рублей.

«При отборе заявок приоритет будет отдаваться проектам, ориентированным на ключевые отрасли экономики, предусмотрены специальные треки по развитию бизнеса в исторически значимых регионах», — сказано на сайте министерства.

Затем 25 лучших проектов выберут для участия в федеральном этапе, он состоится в Москве. Мамы-предпринимательницы получат возможность пройти углубленное обучение, а также смогут побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

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