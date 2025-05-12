СДЭК будет доставлять товары с маркетплейса Wildberries

У селлеров на Wildberries появился еще один вариант для самостоятельной доставки товаров — услуги СДЭК.

Компания РВБ (Wildberries & Russ) подключила международного оператора экспресс-доставки СДЭК, чтобы селлеры могли доставлять товары своим покупателям напрямую, используя еще один вариант собственной логистики.

Опция доступна для тех, кто торгует по моделям продаж «Витрина» и «Витрина экспресс» (DBS — доставка силами продавца).

«Селлерам платформы будет доступно автоматическое формирование накладных по заказам с Wildberries и синхронизация статусов заказов между системами», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Для подключения доставки DBS от СДЭК продавцу Wildberries нужно зарегистрироваться в личном кабинете СДЭК как юридическое лицо и следовать инструкции.

Схему DBS выбирают продавцы, у которых есть собственные склады. Так они смогут сэкономить на хранении товара на складах маркетплейса и самостоятельно выстраивать бизнес-процессы, включая упаковку и курьерскую доставку. В этом случае маркетплейс выступает только как витрина для продаж, а остальные функции выполняют сами селлеры.

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