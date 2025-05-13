Из-за налоговой задолженности можно остаться без отпуска

Собираясь в отпуск в 2025 году, нужно заранее убедиться в отсутствии налоговой задолженности.

УФНС напомнило, что для граждан с долгами перед бюджетом действует запрет на выезд за пределы России. Поэтому лучше перед отпуском заранее уточнить и заплатить задолженность по налогам. Это можно сделать с помощью электронных сервисов ФНС и портала Госуслуг.

Неуплаченные вовремя налоги грозят серьезными последствиями — от увеличения суммы к уплате за счет начисления пени за каждый календарный день просрочки, списания денежных средств с банковских карт, ареста имущества и до крайней меры — временного ограничения выезда из РФ.

Службой судебных приставов (ФССП) уже вынесены постановления об ограничении выезда должникам, сообщают налоговики.

Получить актуальную информацию о задолженности и оплатить налоги онлайн можно в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Для этого надо ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться сервисом одного из банков-партнеров ФНС.

Оплатить долги можно и с помощью линейки электронных сервисов «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС. Или традиционно через банкоматы, в офисах банков, кассах местных администраций, почтовых отделениях.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, достаточно направить заявление через ЛК или сервис «Обратиться в ФНС России», а также можно обратиться в МФЦ или любую налоговую инспекцию.

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