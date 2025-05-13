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Что делать с остатком отпуска, проводки по займам и корпкартам, потеря права на УСН: экспертные разборы за две недели

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за две недели.

  1. Остаток отпуска сотрудника: что с ним делать кадровику

  2. Как оформить работу наставника. Мини-курс

  3. АУСН: идет ли пенсионный стаж и начисляются ли пенсионные баллы

  4. Как рассчитать оклад сотруднику на неполной ставке. Мини-курс

  5. Бухгалтерские операции по получению кредитов и займов: проводки и примеры

  6. Какими документами оформляется продление полномочий директора. Мини-курс

  7. Бухгалтерский учет операций с использованием корпоративной карты: проводки и примеры

  8. Как самозанятому перейти на патент. Мини-курс

  9. Как отнести к представительским расходам встречу в ресторане и расходы на питание

  10. Потеряли право на УСН в 2025 году: когда можно вернуться. Мини-курс

  11. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за апрель 2025 года

  12. Как определить налоговую базу по длящимся услугам и выставить счет-фактуру. Мини-курс

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