❗ ФНС опубликовала данные о налоговой нагрузке и рентабельности за 2024 год

Это сведения о средних по соответствующей отрасли показателях за 2024 год:
налоговой нагрузки (вторая вкладка в файле Excel);
рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг (первая вкладка);
рентабельности активов организаций (первая вкладка).
Виды деятельности в таблице ФНС приведены согласно ОКВЭД-2. По рентабельности это 60 видов.
Налоговую нагрузку ФНС рассчитала как суммы налогов и сборов по данным официальной статотчетности ФНС делить на оборот компаний по данным Росстата, умноженное на 100%.
Сравнение с этими показателями позволяет понять вероятность выездной проверки. Риск попасть в план проверок есть и он высокий, когда:
налоговая нагрузка ниже среднего уровня по отрасли;
процент рентабельности сильно разнится со средним по отрасли.
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