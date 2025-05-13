❗ ФНС опубликовала данные о налоговой нагрузке и рентабельности за 2024 год

Федеральная налоговая служба ежегодно публикует сведения о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельности активов организаций, чтобы они могли оценить риск назначения выездной налоговой проверки в 2025 году.

Это сведения о средних по соответствующей отрасли показателях за 2024 год:

налоговой нагрузки (вторая вкладка в файле Excel);

рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг (первая вкладка);

рентабельности активов организаций (первая вкладка).

Виды деятельности в таблице ФНС приведены согласно ОКВЭД-2. По рентабельности это 60 видов.

Налоговую нагрузку ФНС рассчитала как суммы налогов и сборов по данным официальной статотчетности ФНС делить на оборот компаний по данным Росстата, умноженное на 100%.

Сравнение с этими показателями позволяет понять вероятность выездной проверки. Риск попасть в план проверок есть и он высокий, когда:

налоговая нагрузка ниже среднего уровня по отрасли;

процент рентабельности сильно разнится со средним по отрасли.

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