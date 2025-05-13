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Зарплата

Депутаты хотят дополнительно поощрять выплатами учителей, научных работников и медиков

Чтобы привлечь сотрудников в те отрасли, где не хватает кадров, депутаты предлагают назначить специалистам дополнительные ежегодные выплаты.

Глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут законопроект о ежегодной выплате для учителей, медицинских работников и фармацевтов, научных сотрудников и работников культуры.

«Сергей Миронов предлагает предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям. Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Государственной думы», — сказано в сообщении пресс-службы партии.

Ежегодная выплата будет рассчитываться как разница между размером уплаченного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.

Деньги предоставит Фонд пенсионного и социального страхования за счет трансфертов из федерального бюджета. Правительство дополнительно определит порядок назначения и получения денег.

Согласно проекту, для получения выплаты будет нужно подать заявление с 1 июня по 1 октября. Ожидается, что дополнительные выплаты смогут привлечь сотрудников в области, где сейчас не хватает специалистов.

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Комментарии

8
  • Алейда

    А нельзя просто установить им ставку в 6%?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Ежегодная выплата будет рассчитываться как разница между размером уплаченного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.

    Деньги предоставит Фонд пенсионного и социального страхования за счет трансфертов из федерального бюджета.

    Сижу и думаю.... Ото чего же нужно было такого съесть/выпить/курнуть/вколоть/... что бы вот до ТАКОГО додуматься!??

    • Алексей Т.
      Главный бухгалтер

      Баллотироваться в следующем году надо. При благоприятном исходе там и объяснят, и накормят/нальют/укурят)

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Согласно проекту, для получения выплаты будет нужно подать заявление с 1 июня по 1 октября. Ожидается, что дополнительные выплаты смогут привлечь сотрудников в области, где сейчас не хватает специалистов.

      Я так ожидаю, что озвучив всё это учителю... плюнет он вам в морду лица и уйдёт! То есть и сегодняшние работающие разбегутся!

  • Старый ворчун

    А нам сильно не хватает работников культуры и искусства? Shaman'у с Филей остро необходимы налоговые льготы?

    • Алейда

      Ну, на самом деле, думаю, что не хватает работников культуры в рядовых ДК и прочем подобном. И с их з/п льготы не помешают, в отличие от Шамана с Филей

    • Ирина

      Работники культуры и искусства это не только

      Shaman'у с Филей

      Есть ещё сотрудники музеев, филармоний и т.д.

      Вот только эти точечные льготы бесят. Установите уж бюджетникам нормальные з/платы, чтобы не надо было делать хайп и изображать бурную деятельность