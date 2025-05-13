Депутаты хотят дополнительно поощрять выплатами учителей, научных работников и медиков

Глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут законопроект о ежегодной выплате для учителей, медицинских работников и фармацевтов, научных сотрудников и работников культуры.
«Сергей Миронов предлагает предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям. Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Государственной думы», — сказано в сообщении пресс-службы партии.
Ежегодная выплата будет рассчитываться как разница между размером уплаченного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.
Деньги предоставит Фонд пенсионного и социального страхования за счет трансфертов из федерального бюджета. Правительство дополнительно определит порядок назначения и получения денег.
Согласно проекту, для получения выплаты будет нужно подать заявление с 1 июня по 1 октября. Ожидается, что дополнительные выплаты смогут привлечь сотрудников в области, где сейчас не хватает специалистов.
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Комментарии8
А нельзя просто установить им ставку в 6%?
Сижу и думаю.... Ото чего же нужно было такого съесть/выпить/курнуть/вколоть/... что бы вот до ТАКОГО додуматься!??
Баллотироваться в следующем году надо. При благоприятном исходе там и объяснят, и накормят/нальют/укурят)
Я так ожидаю, что озвучив всё это учителю... плюнет он вам в морду лица и уйдёт! То есть и сегодняшние работающие разбегутся!
А нам сильно не хватает работников культуры и искусства? Shaman'у с Филей остро необходимы налоговые льготы?
Ну, на самом деле, думаю, что не хватает работников культуры в рядовых ДК и прочем подобном. И с их з/п льготы не помешают, в отличие от Шамана с Филей
Работники культуры и искусства это не только
Есть ещё сотрудники музеев, филармоний и т.д.
Вот только эти точечные льготы бесят. Установите уж бюджетникам нормальные з/платы, чтобы не надо было делать хайп и изображать бурную деятельность
@buhkompas,
в этом весь цимес!