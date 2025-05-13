Депутаты хотят дополнительно поощрять выплатами учителей, научных работников и медиков

Чтобы привлечь сотрудников в те отрасли, где не хватает кадров, депутаты предлагают назначить специалистам дополнительные ежегодные выплаты.

Глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут законопроект о ежегодной выплате для учителей, медицинских работников и фармацевтов, научных сотрудников и работников культуры.

«Сергей Миронов предлагает предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям. Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Государственной думы», — сказано в сообщении пресс-службы партии.

Ежегодная выплата будет рассчитываться как разница между размером уплаченного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.

Деньги предоставит Фонд пенсионного и социального страхования за счет трансфертов из федерального бюджета. Правительство дополнительно определит порядок назначения и получения денег.

Согласно проекту, для получения выплаты будет нужно подать заявление с 1 июня по 1 октября. Ожидается, что дополнительные выплаты смогут привлечь сотрудников в области, где сейчас не хватает специалистов.

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