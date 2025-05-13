📷 Фотографов, ювелиров и писателей соберут в единый реестр: Правительство утвердило порядок формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий

В единый реестр включат всех, кто зарегистрирован в региональных реестрах. Перечень будет открытым для ознакомления.

Опубликовано постановление Правительства от 08.05.2025 № 617, определяющее порядок формирования и ведения реестра субъектов креативных (творческих) индустрий.

Также документ устанавливает порядок представления сведений субъектами креативных индустрий, которые получили господдержку.

Сформирует и будет вести единый реестр Минэкономразвития.

В реестр включат данные о субъектах креативных индустрий, которые есть в региональных реестрах и работающих в субъектах РФ.

Данные об ИП и компаниях в реестре будут открытыми для всеобщего ознакомления в интернете, кроме сведений, доступ к которым ограничен по закону.

Также кабмин утвердил правила отправки данных субъектами креативных индустрий, которым дали финансовую или имущественную поддержку по их сфере деятельности.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

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