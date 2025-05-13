Экспорт из России в первом квартале 2025 снизился на 6,9 млрд долларов

ФТС опубликовала данные об итогах внешней торговли. Положительное сальдо за первые три месяца 2025 года упало на 17,83%.

За период с января по март 2025 года экспорт российских товаров снизился на $6,9 млрд и достиг $94,9 млрд. Импорт остался на прежнем уровне — $63,1 млрд. Положительное сальдо внешней торговли РФ за этот период уменьшилось на 17,83% по сравнению с тем же периодом 2024 года — до $31,8 млрд. Такие данные опубликовала ФТС.

Товарооборот РФ в первом квартале 2025 года уменьшился на 4,18% — до $158 млрд.

До $14,5 млрд снизился экспорт в страны Европы (- 9,4%), а импорт — на 4,4%, до $15,8 млрд.

Экспорт в страны Азии также снизился: на 5,4% — до $72,2 млрд. Но импорт вырос на 1,3% — до $42,7 млрд. Экспорт в страны Африки снизился на 8,7% — до $5,1 млрд, а импорт вырос на 31,4% — до $1,1 млрд.

Также снизился экспорт в страны Северной и Южной Америки: на 19,9% — до $3 млрд. Импорт при этом вырос на 3,4% — до $3,5 млрд.

Больше всего РФ экспортировала минеральные продукты — $55,4 млрд (снижение на 14,1% год к году). Экспорт металлов и изделий из них вырос на 2,9%, до $14,2 млрд. Сельскохозяйственная продукция тоже дала спад на 14%, до $9 млрд.

Больше всего импортировали в Россию машины, оборудование и транспортные средства, но показатель снизился на 3,6%, до $30,6 млрд. Импорт химической продукции вырос на 5,2%, до $12,8 млрд, а сельскохозяйственной — вырос на 12,5%, до $9,5 млрд.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.