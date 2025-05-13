С 1 октября 2025 года можно заключить договор долгосрочных сбережений на Госуслугах

Сейчас на сайте Госуслуг получится только увидеть список НПФ, с которыми можно заключить ДДС. Однако сам договор на портале оформить нельзя. С 1 октября это изменится.

13 мая 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит с 1 октября 2025 года заключать договоры долгосрочных сбережений (ДДС) не только в офисах негосударственных пенсионных фондов, но и на портале Госуслуг.

Минфин должен до 1 июля 2025 года подготовить интерактивную форму ДДС, которую будут заполнять пользователи портала. Пока что на сайте Госуслуг есть только список НПФ, с которыми можно заключить договор. Для оформления документов приходится переходить по внешним ссылкам.

«Договор долгосрочных сбережений может быть заключен в том числе в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг», — сказано в законе.

Подписать договор будет можно усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью.

Также появится норма, по которой, если договор был прекращен до 1 апреля года, следующего за годом первого взноса, то участник программы не получит господдержку. Исключением будет только расторжение ДДС в связи с переводом суммы в другой фонд.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.