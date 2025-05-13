Путин: нужно обеспечить безопасность пенсионных фондов

Президент Владимир Путин заявил, что нужно работать над тем, чтобы обеспечить безопасность пенсионных фондов, в которые россияне будут вкладывать свои деньги.

«Нужно обеспечить безопасность пенсионных фондов <…> у меня сейчас просьба и к Центральному банку, и к правительству, и к администрации помочь этим фондам разобраться, выработать какой-то инструмент, который мог бы давать советы какие-то», — сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что сейчас бюджет не может на себя брать дополнительную нагрузку, поэтому нужно «вместе посидеть» и «изобрести» механизмы для защиты накоплений, чтобы у пенсионеров были какие-то гарантии.

Недавно мы писали, что с 1 октября 2025 года будет можно заключить договор долгосрочных сбережений на Госуслугах.

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