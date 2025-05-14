С 23 мая 2025 изменится порядок приема электронных обращений в МВД

Для подачи электронного обращения в органы МВД понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Ответ пришлют на электронную почту на российском домене.

С 23 мая 2025 года подать обращение в органы МВД можно будет только через подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Основная новелла – с этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи», — говорится в сообщении.

Изменения утверждены ведомственным приказом.

Чтобы получить ответ, нужно указать адрес электронки в российской доменной зоне, например — .ru или .рф.

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