🔢 С 1 мая 2025 года для блогеров введены специальные коды ОКВЭД

В ОКВЭД-2 добавили отдельные коды для деятельности в соцсетях. Теперь блогерам нужно внести изменения в ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

С 1 мая деятельность блогеров включили в ОКВЭД с отдельными кодами:

73.11.1 — «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»;

70.21.1 — «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».

Теперь блогеры, которые занимаются такой деятельностью, должны добавить эти коды в свои регистрационные данные. Для этого нужно подать заявление о внесении изменений в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, уточняет региональное УФНС.

Это поможет обеспечить защиту авторских прав, открыть доступ к государственным грантам и упростит учет финансовых показателей отрасли, поясняют налоговики.

Отметим, что также близки к деятельности блогеров коды 70.21.9 «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая» и 73.11.9 «Деятельность рекламных агентств прочая».

Ранее мы писали, что власти готовят реформу ОКВЭДов и переход на ОКВЭД-3.

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