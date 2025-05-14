Снижаем цены на профкурсы за день до старта потока! Поспешите — обучение начнется 15 мая

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После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО.
Главный бухгалтер на ОСНО
Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Старт потока 15 мая.
Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП
Вы научитесь настраивать ПО и выполнять все операции по кадровому и воинскому учету, считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП, формировать 6-НДФЛ в программе и делать сверки с ИФНС.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Цена со скидкой 60%: 9 900 рублей вместо
24 900 рублей.
Старт потока 15 мая.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Старт потока 15 мая.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.
После обучения вы получите официальное удостоверение на 140 ак. часов.
Цена со скидкой 71%: 7 900 рублей вместо
27 000 рублей.
Старт потока 15 мая.
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