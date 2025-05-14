Снижаем цены на профкурсы за день до старта потока! Поспешите — обучение начнется 15 мая

Уже завтра, 15 мая, начинается обучение на всех курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Сейчас вы можете купить курсы по выгодной цене со скидками до 83%. Скорее выбирайте и записывайтесь! Следующий старт потока будет только в июне — не теряйте времени.

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Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 15 мая.

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Вы научитесь настраивать ПО и выполнять все операции по кадровому и воинскому учету, считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП, формировать 6-НДФЛ в программе и делать сверки с ИФНС.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 60%: 9 900 рублей вместо 24 900 рублей.

Старт потока 15 мая.

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Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Старт потока 15 мая.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

После обучения вы получите официальное удостоверение на 140 ак. часов.

Цена со скидкой 71%: 7 900 рублей вместо 27 000 рублей.

Старт потока 15 мая.

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