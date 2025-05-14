При покупке у иностранного контрагента российский покупатель будет налоговым агентом по НДС, даже если платит российской стороне

Налоговый агент — это тот, кто покупает товары или услуги у иностранного партнера, а не тот, кто перечисляет ему деньги. Поэтому покупатель должен удержать и заплатить НДС.

Если российская компания оплачивает роялти фирме-нерезиденту не напрямую, а через третью сторону — отечественное юрлицо — покупатель все равно остается налоговым агентом по НДС.

Налоговым аген­том при­зна­ет­ся не тот, кто пе­ре­чис­ля­ет день­ги иностранному контрагенту, а тот, кто при­об­ре­та­ет у него то­ва­ры, ра­бо­ты или услуги. Переложить на третье лицо обязанности налогового агента нельзя: п. 1 и п. 3 ст. 44, п. 1 ст. 45 НК. Поэтому при покупке у иностранного партнера товаров, работ или услуг нужно удержать и уплатить НДС, даже если платят другой российской компании. Об этом писал Минфин в письме от 14.11.2024 № 03-07-08/112986.

Как оформить счет-фактуру: указать в качестве продавца иностранного поставщика, в качестве покупателя – себя. Документ подписывают руководитель и главный бухгалтер налогового агента. Составляют счет-фактуру в одном экземпляре.

В НДС-декларации налоговый агент заполняет раздел 2 по каждому контрагенту-иностранному лицу. Если с одним контрагентом заключили несколько договоров — заполняется один раздел 2.

В строке 020 — пишут наименование иностранного лица.

В строке 030 — ставят прочерк (у иностранного продавца нет российского ИНН).

В строке 060 — НДС, удержанный налоговым агентом.

В строке 070 — пишут код операции. Для приобретения товаров, работ, услуг у иностранных организаций код 1011721.

Если компания не только налоговый агент, но и плательщик НДС с правом на вычет по приобретенным у иностранного контрагента товарам (работам, услугам), то агентский НДС к вычету указывают в строке 180 раздела 3 декларации.

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