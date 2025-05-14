🚙 Минпромторг запустил программу «Семейный автомобиль»

Семьи с тремя и более детьми смогут получить скидку 10% от стоимости автомобиля. Машина должна стоить не больше 2 млн рублей и набрать не меньше 2 тысяч баллов локализации.

С 13 мая 2025 года Минпромторг запустил подпрограмму «Семейный автомобиль». Она поможет купить машину на более выгодных условиях. Скидку 10% от стоимости автомобиля смогут получить семьи с тремя и более детьми.

«Также введены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составит 40%», — сказано на сайте министерства.

Сейчас действует программа льготного автокредитования, по которой базовая скидка составляет 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25%. Это распространяется на медицинских работников, учителей, участников СВО и членов их семей, людей с инвалидностью.

Программа «Семейный автомобиль» действует при покупке автомобилей с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей. Машины должны набрать не меньше 2 тыс. баллов за локализацию.

Кроме того, льготные автокредиты доступны для электромобилей и гибридов, произведенных в РФ. Скидка будет 35%, но не больше 925 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что Госдума приняла закон о локализации машин в такси.

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