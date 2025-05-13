🚕 Госдума приняла закон о локализации машин в такси

Чтобы внести автомобиль в реестр такси, нужно, чтобы он набрал необходимое число баллов локализации. Чем меньше в нем будет иностранных компонентов, тем больше баллов он получит.

Депутаты Госдумы 13 мая 2025 года сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о требованиях к уровню локализации автомобилей, которые используют в качестве легковых такси.

Это значит, что водители смогут работать только на отечественных авто или на транспортных средствах, где число иностранных компонентов не превышает допустимых параметров.

Согласно закону, чтобы автомобиль попал в реестр такси, он должен набрать нужное количество баллов локализации. Это значение установит Правительство. Подобное требование уже действует в сфере госзакупок автомобилей.

С 1 января 2023 года минимальный порог — 3 200 баллов, с 1 января 2027 он будет от 3 500 баллов, с 1 января 2028 года — 3 700 баллов. Например, 400 баллов автомобиль получает, если его кузов сварили в России, 500 баллов — за окраску, 200 баллов — за использование российского металла (не меньше 70% от общей массы кузова).

Автомобилю в такси будет необходимо соблюсти одно из требований:

количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному Правительством для госзакупок;

автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

«В этом законе впервые государство будет определять вертикаль локализации автомобилей во всех регионах РФ. Машина считается технически исправной, пока она проходит ежегодный технический осмотр. На сегодняшний день 1 млн 46 тысяч машин, которые зарегистрированы в реестрах субъектов РФ, будут работать до списания», — сказал председатель комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Исключение по локализации сделали для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области и Сибирском федеральном округе не будут применяться до 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — до 1 марта 2030.

Если закон пройдет Совет Федерации и подпишет Президент, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

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