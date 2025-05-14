Минфин: у россиян растут доходы, поэтому они выделяют средства на страхование

За 2024 год доля страхового рынка в ВВП России выросла на 0,6%. Общий объем страховых премий увеличился до 3,7 трлн рублей.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев рассказал о развитии страхового рынка. Так, по итогам 2024 года его доля в ВВП страны увеличилась на 0,6% — до 1,9%. Совокупный объем страховых премий составил 3,7 трлн рублей, что на 62,8% больше, чем в 2023 году.

Страховой рынок развивается, в том числе, за счет добровольного страхования. В 2023 году соотношение добро­вольного и обязательного страхования было 85% и 15%, а в 2024 году — уже 91% и 9%.

Сборы по страхованию жизни растут. Минфин связывает это с ростом доходов россиян, и с тем, что у них появилась возможность выделять деньги на обеспечение своей страховой защиты.

Из всех видов страхования жизни приоритетным ведомство считает развитие долевого страхования жизни (ДСЖ), при котором страхователь формирует накопления и получает доходность в зависимости от рыночной стоимости активов, входящих в состав паевого инвестиционного фонда.

Для поддержки ДСЖ Минфин обещает выровнять условия по налоговым льготам для продуктов долгосрочных сбережений — страхования жизни, программы долгосрочных сбережений (ПДС), индивидуального инвестиционного счета (ИИС), негосударственного пенсионного обеспечения.

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