👍 Право на отсрочки и рассрочки по налогам расширят, а получить их станет проще

Это следует из большого проекта изменений и дополнений в НК, подготовленного Минфином в рамках донастройки налоговой системы в НК РФ согласно основным направлениям налоговой политики. При этом учтены новые поручения Президента и Правительства.

Расширят применение отсрочек и рассрочек сезонными видами бизнеса: их распространят не только на тех, чья деятельность останавливаются из-за природных и климатических условий, но и на тех, чьи масштабы деятельности снижаются более чем на 50% в силу природных климатических условий, а также падения спроса.

Еще среди нововведений:

уменьшат количество представляемых документов для получения отсрочки или рассрочки;

увеличат предельный срок инвестиционного налогового кредита — с 5 до 10 лет ;

сократят перечень обстоятельств, мешающих получению отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но некоторые нормы позже.

Что известно об очередной донастройке налоговой системы — в нашей общей новости.

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