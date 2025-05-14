Блогерам рассказали, как не повторить ошибки Блиновской и Митрошиной

Согласно НК РФ, блогеры могут работать на льготных специальных режимах налогообложения. Но если бизнес будут дробить специально для применения налоговых льгот — инспекторы это обнаружат.

Налоговики провели для Совета блогеров круглый стол на тему «Путь к успеху без налоговых рисков». В ходе мероприятия блогерам рассказали, что они могут для своей деятельности использовать льготные налоговые режимы:

УСН;

АУСН;

ПСН;

самозанятость.

Но инспекторы напомнили о частых признаках дробления бизнеса, которые указывают на применение схем ухода от уплаты налогов и пояснили, как они доказывают такое дробление.

На применение схем указывает намеренное искажение плательщиком сведений в налоговом и бухгалтерском учете и налоговой отчетности с целью дальше использовать льготные налоговые режимы, когда уже нет права их применять.

Вступление в силу решений по результатам налоговых проверок за 2022 — 2024 годы, выявивших факты дробления бизнеса, которые не вступили в силу до 12.07.2024, приостанавливается автоматически, добавили инспекторы.

Ранее мы писали, что налоговики указали блогерам на их коды ОКВЭД + нужны изменения в ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

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