Новый закон уточнил критерии отнесения к вновь созданному малому и среднему бизнесу. Господдержку будет получить сложнее

14 мая 2025 года Госдума приняла закон об МСП и его государтсвенной поддержке. Депутаты окончательно уточнили критерии отнесения компаний и предпринимателей к вновь созданным МСП. Ими будут считаться те, кто зарегистрировался с 1 декабря до 31 мая.

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий включение субъектов МСП в единый реестр и оказание им господдержки.

Поменяли критерии отнесения компаний и ИП к субъектам малого и среднего бизнеса.

«Теперь закон прямо указывает: юридические лица которые были зарегистрированы с 1 декабря предыдущего календарного года по 31 мая текущего года, считаются "вновь созданными"», — пояснил член комитета ГД по МСП Алексей Говырин.

Такие ИП и юрлица могут быть включены в единый реестр субъектов МСП и получат доступ к мерам господдержки.

Компании, созданные не с нуля, а через преобразование из других компаний, вновь созданными считаться не будут, даже если зарегистрировались в этот период.

Это сделано для того, чтобы для доступа к льготам бизнес не применял схемы.

«Однако предусмотрено исключение: если такая преобразованная компания <…> была создана до 30 июня текущего года, а ее предыдущая форма юридически существовала до 1 декабря прошлого года, то она все же может быть включена в реестр», — уточнил Говырин.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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