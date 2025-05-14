Создан первый в РФ сервис, когда отчетность автоматизирована под ключ и включена бесплатно в бухгалтерское обслуживание

Т-Бизнес автоматизировал под ключ подачу отчетности в ФНС для малого бизнеса.

Стало известно, что Т-Бизнес полностью автоматизировал для малого бизнеса процесс подачи отчетности в налоговую, включив оформление машиночитаемой доверенности (МЧД) в свое комплексное бухгалтерское обслуживание.

Теперь не нужно тратить время на оформление, подписание и контроль сроков сдачи налоговой декларации: все операции выполняет Т-Бизнес полностью без участия клиентов.

Услуга доступна клиентам Т-Банка, у которых уже подключено бухгалтерское обслуживание.

Передав контроль за подписанием и подачей декларации и налоговых уведомлений уполномоченному бухгалтеру, Т-Бизнес автоматизировал этот процесс и минимизировал риски клиентов.

Плюсы машиночитаемой доверенности такие:

Простое и быстрое подключение . Доверенность оформляется онлайн за несколько секунд и не требует спецзнаний или дополнительной настройки ПО.

Экономия времени . Все действия по подписанию и подаче отчетности выполняет бухгалтер Т-Бизнеса. Все операции выполняются без участия клиента.

Юридическая надежность . Доверенность оформляется в строгом соответствии с законодательством и подписывается уполномоченным бухгалтером с действующей КЭП.

Нет лишних трат. МЧД — это част бухгалтерского обслуживания и не требует дополнительной платы.

Страхование ответственности и гарантированные сроки. Т-Бизнес отвечает за подписание и своевременную подачу отчетности в налоговые органы.

«Мы стремимся снимать с наших клиентов лишнюю операционную нагрузку и предлагать решения, которые позволят сосредоточиться на бизнесе, а не на процессе документооборота. Машиночитаемая доверенность стала одним из таких инструментов. Она упрощает работу с отчетностью, делает процесс полностью прозрачным, надежным и комфортным для клиента. Уже сейчас сервисом пользуются порядка 10% клиентов бухгалтерского обслуживания, и мы фиксируем устойчивый интерес к нему. В перспективе планируем расширить сферу применения МЧД за рамки налоговой отчетности», — сообщила Ольга Куршакова, главный эксперт Бухгалтерии Т-Бизнеса.

Как использовать машиночитаемую доверенность от Т-Бизнеса: