Создан первый в РФ сервис, когда отчетность автоматизирована под ключ и включена бесплатно в бухгалтерское обслуживание

Стало известно, что Т-Бизнес полностью автоматизировал для малого бизнеса процесс подачи отчетности в налоговую, включив оформление машиночитаемой доверенности (МЧД) в свое комплексное бухгалтерское обслуживание.
Теперь не нужно тратить время на оформление, подписание и контроль сроков сдачи налоговой декларации: все операции выполняет Т-Бизнес полностью без участия клиентов.
Услуга доступна клиентам Т-Банка, у которых уже подключено бухгалтерское обслуживание.
Передав контроль за подписанием и подачей декларации и налоговых уведомлений уполномоченному бухгалтеру, Т-Бизнес автоматизировал этот процесс и минимизировал риски клиентов.
Плюсы машиночитаемой доверенности такие:
Простое и быстрое подключение. Доверенность оформляется онлайн за несколько секунд и не требует спецзнаний или дополнительной настройки ПО.
Экономия времени. Все действия по подписанию и подаче отчетности выполняет бухгалтер Т-Бизнеса. Все операции выполняются без участия клиента.
Юридическая надежность. Доверенность оформляется в строгом соответствии с законодательством и подписывается уполномоченным бухгалтером с действующей КЭП.
Нет лишних трат. МЧД — это част бухгалтерского обслуживания и не требует дополнительной платы.
Страхование ответственности и гарантированные сроки. Т-Бизнес отвечает за подписание и своевременную подачу отчетности в налоговые органы.
«Мы стремимся снимать с наших клиентов лишнюю операционную нагрузку и предлагать решения, которые позволят сосредоточиться на бизнесе, а не на процессе документооборота. Машиночитаемая доверенность стала одним из таких инструментов. Она упрощает работу с отчетностью, делает процесс полностью прозрачным, надежным и комфортным для клиента. Уже сейчас сервисом пользуются порядка 10% клиентов бухгалтерского обслуживания, и мы фиксируем устойчивый интерес к нему. В перспективе планируем расширить сферу применения МЧД за рамки налоговой отчетности», — сообщила Ольга Куршакова, главный эксперт Бухгалтерии Т-Бизнеса.
Как использовать машиночитаемую доверенность от Т-Бизнеса:
Открыть расчетный счет в Т-Бизнесе и подключить бухгалтерское обслуживание.
Если счет уже открыт — оставить заявку на подключение сервиса через приложение или личный кабинет.
Обратиться напрямую к персональному бухгалтеру Т-Бизнеса, который оформит доверенность и активирует МЧД.
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