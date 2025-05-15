Минцифры: на Госуслугах собрали полезные сервисы для предпринимателей

На сайте Госуслуги предприниматели смогут быстро найти инструменты для регистрации и ведения бизнеса, получить финансовую и нематериальную помощь от государства.

На портале Госуслуги предприниматели смогут узнать о всех мерах поддержки и воспользоваться нужными сервисами. Например, сайт подскажет, как открыть свой бизнес, какие документы понадобятся при строительстве дома, а также какие льготы можно получить.

«Госуслуги помогают легко подобрать необходимые меры поддержки — они дают рекомендации на основании данных о вашей компании, которые заполняете вы сами», — сказано на сайте Минцифры.

На Госуслугах можно:

воспользоваться каталогом мер поддержки для бизнеса. Выставить фильтры поиска, подобрать и сравнить программы между собой;

подписаться на уведомления по выбранным мерам поддержки, чтобы оперативно узнавать о новых возможностях;

посмотреть другие полезные сервисы — от онлайн-регистрации бизнеса до информации о внешнеторговых отношениях.

Предприниматели смогут получить от государства финансовую помощь (оформить льготы, получить гранты, субсидии или социальный заказ) и нематериальную поддержку (консультации, обучение).

За все время существования сервиса для предпринимателей им воспользовались почти 240 тыс. человек.

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