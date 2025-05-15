Минцифры: на Госуслугах собрали полезные сервисы для предпринимателей

На портале Госуслуги предприниматели смогут узнать о всех мерах поддержки и воспользоваться нужными сервисами. Например, сайт подскажет, как открыть свой бизнес, какие документы понадобятся при строительстве дома, а также какие льготы можно получить.
«Госуслуги помогают легко подобрать необходимые меры поддержки — они дают рекомендации на основании данных о вашей компании, которые заполняете вы сами», — сказано на сайте Минцифры.
На Госуслугах можно:
воспользоваться каталогом мер поддержки для бизнеса. Выставить фильтры поиска, подобрать и сравнить программы между собой;
подписаться на уведомления по выбранным мерам поддержки, чтобы оперативно узнавать о новых возможностях;
посмотреть другие полезные сервисы — от онлайн-регистрации бизнеса до информации о внешнеторговых отношениях.
Предприниматели смогут получить от государства финансовую помощь (оформить льготы, получить гранты, субсидии или социальный заказ) и нематериальную поддержку (консультации, обучение).
За все время существования сервиса для предпринимателей им воспользовались почти 240 тыс. человек.
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