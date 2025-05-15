ФНС: если машину забирают в рамках банкротства ИП, транспортный налог платить не нужно

Если автомобиль принудительно изъяли, то налог не будут начислять с первого числа месяца. Эта же норма действует и для судебной процедуры банкротства.

Налоговики разъяснили, как прекращается налогообложение авто, принудительно изъятого и реализованного в рамках процедуры банкротства ИП.

Если авто изъяли на законных основаниях, налог перестают начислять с первого числа месяца, когда изъяли ТС. Для этого налогоплательщик может отправить в налоговую заявление о прекращении исчисления налога и подтверждающие документы, напомнил начальник Управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащенов.

Если же ИП банкротом признал суд, все права на его имущество, составляющее конкурсную массу, переходят к финансовому управляющему. И в отношении этого имущества тоже действует п. 3.4 ст. 362 НК — о прекращении начисления транспортного налога.

Эту позицию поддерживает Судебная коллегия по административным делам Верховного суда (кассационное определение от 29.02.2024 № 80-КАД23-8-К6). Законы РФ не возлагают на предыдущего собственника ТС обязанности по его содержанию, если оно изъято и по решению финансового управляющего принудительно реализовано на торгах в рамках процедуры банкротства. И бывший собственник не может обратиться в ГАИ, чтобы снять авто с регистрационного учета.

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