Туристский продукт будет включать трансфер, аренду транспорта, услуги экскурсовода

Депутаты предлагают расширить понятие «туристского продукта». Для этого внесут изменения в закон о туристской деятельности.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о расширении понятия «туристского продукта».

Закон о туристской деятельности предлагают дополнить новой статьей 91, предусматривающей не только общие условия формирования, продвижения и реализации туристского продукта, но и его особенности.

Планируется, что при формировании продукта в сфере въездного и внутреннего туризма в комплекс услуг включаются услуги по размещению и не менее одной дополнительной услуги.

Согласно законопроекту, к таким дополнительным услугам отнесли трансфер, предоставление в аренду транспорта, содействие оформлению визовых документов, предоставление услуг питания, экскурсионное обслуживание, услуги экскурсовода или гида-переводчика.

«Целью законопроекта является совершенствование нормативного правового регулирования понятия “туристский продукт” с учетом современных тенденций развития туризма и правоприменительной практики», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

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