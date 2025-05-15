Минэкономики: 40% всех ИП и самозанятых — женщины

В России предпринимательской деятельностью заняты 6,5 млн женщин, это более 40% от всех ИП и самозанятых, заявил Решетников в видеообращении на II Форуме женского предпринимательства БРИКС.

«Женщины-предприниматели успешно работают на международном рынке, запускают успешные бизнес-проекты в сфере маркетинга и рекламы, креативных индустрий, туризма и гостеприимства. И, тем самым, придают новый импульс развитию целым отраслям, вносят вклад в развитие экономики не только России, но и стран-партнеров по АТЭС, АСЕАН и БРИКС», — сказал Решетников.

В России для женщин-предпринимателей создают комфортные условия работы, реализуют образовательные программы и национальные проекты по малому и среднему предпринимательству, помогающие женщинам начать свое дело. Также запустили сеть центров «Мой бизнес», где женщины получают консультации для выхода на экспорт и помощь в привлечении капитала, добавил министр.

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