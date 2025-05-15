Мишустин: кабмин подготовил концепцию развития наставничества

Наставничество для молодежи хотят ввести на предприятиях. Подход уже показал эффективность в разных сферах деятельности.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Правительство подготовило концепцию развития наставничества по поручению Президента.

Так, хотят создать условия, чтобы люди разного возраста могли добиваться высот в науке, технологиях, на производстве.

«Институт наставничества появится не только в образовательных учреждениях всех уровней, но и на предприятиях, где собственники и руководители заинтересованы в молодых кадрах, а молодежь заинтересована в профессиональном росте. К наставничеству планируется привлекать ветеранов труда и участников боевых действий, представителей традиционных для России религиозных организаций», — сказал премьер на заседании Правительства.

Наставничество дополнит работу, начатую с федерального проекта «Профессионалитет» передовыми инженерными школами, где в процессе обучения задействованы ведущие компании, а студенты решают практические задачи.

Этот подход доказал высокую эффективность в самых разных направлениях – от рабочих специальностей и инженерного дела до науки и искусства, добавил Мишустин.

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