Роструд объяснил, когда не нужно допсоглашение для наставничества

Если сотрудник организации выступает в качестве наставника для студентов-практикантов, то на такую работу не нужно оформлять дополнительное соглашение к трудовому договору.
«Дополнительное соглашение заключается в том случае, когда наставничество осуществляется в отношении другого работника», — сказано на сайте онлайнинспекция.рф.
Согласно ч. 1 ст. 351.8 ТК, сотрудник может стать наставником по поручению руководства, но для этого понадобится письменного согласие будущего наставника. С 1 марта 2025 года такая дополнительная нагрузка должна быть зафиксирована документально и оплачена.
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