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Трудовые отношения

Роструд объяснил, когда не нужно допсоглашение для наставничества

Если сотрудник обучает студентов-практикантов, а не работников компании, то такое наставничество можно не оформлять документально.

Если сотрудник организации выступает в качестве наставника для студентов-практикантов, то на такую работу не нужно оформлять дополнительное соглашение к трудовому договору.

«Дополнительное соглашение заключается в том случае, когда наставничество осуществляется в отношении другого работника», — сказано на сайте онлайнинспекция.рф.

Согласно ч. 1 ст. 351.8 ТК, сотрудник может стать наставником по поручению руководства, но для этого понадобится письменного согласие будущего наставника. С 1 марта 2025 года такая дополнительная нагрузка должна быть зафиксирована документально и оплачена.

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