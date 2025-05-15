Минэкономразвития: годовая инфляция снижается четвертую неделю подряд

Индекс потребительских цен с начала 2025 года вырос на 3,28%. Стоимость продуктов растет, а цены на непродовольственные товары снизились.

Годовая инфляция на неделе с 6 по 12 мая замедлилась с 10,21% до 10,09% по сравнению с прошлой неделей. Показатель снижается четвертую неделю подряд, говорится в данных Минэкономразвития.

Общий индекс потребительских цен с начала года вырос на 3,28%.

Темпы роста цен на продовольственные товары на неделе составили 0,12% по сравнению с прошлой неделей. Дешевеют огурцы (-9,6%), помидоры (-5,9%), бананы (-1,3%). Не изменились цены на баранину, сахар и подсолнечное масло. Подешевели макароны и крупы (-0,2%), сливочное масло (-0,2%) и яйца (-1,3%).

В сегменте непродовольственных товаров цены за неделю снизились на 0,02%. Подешевели электро- и бытовые приборы, одежда и обувь, моющие и чистящие средства. Цены на легковые авто не изменились. Бензин подорожал на 0,01%, а цены на дизтопливо остались на прежнем уровне.

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