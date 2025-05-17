Счетная палата оценила состояние информатизации судов: ГАС «Правосудие» устарела и регрессирует

Опубликован отчет Счетной Палаты о результатах анализа состояния информатизации судебной системы РФ на 2025 год.

Согласно документу, судебная система пока не в полной мере интегрирована в цифровую трансформацию госуправления. Есть положительные примеры использования информационных технологий в работе судов, но единое цифровое пространство в этой сфере пока не сформировано.

Цифровизация судебной системе «жизненно необходима», считает Счетная палата (СП): количество поступающих в суды на рассмотрение дел ежегодно увеличивается. С 2018 по 2023 год рост 23%. Но этому мешает отсутствие стратегических ориентиров, несовершенство нормативного регулирования и недостаточная организационная готовность судов к цифровым изменениям.

«В настоящее время в судебной системе отсутствует единая стратегия цифровой трансформации. Концепции, разработанные судебным сообществом, не позволяют проводить комплексный мониторинг использования цифровых решений, оценить реальный уровень автоматизации процессов и степень удовлетворенности участников судопроизводства. Информатизация осуществляется в условиях фрагментарного планирования и без учета показателей, установленных на федеральном уровне в рамках достижения национальных целей до 2030 года», – констатировала аудитор СП Светлана Орлова.

Еще барьер к цифровизации судебной системы — отсутствие необходимого целевого финансирования. Оно идет только за счет текущих расходов Судебного департамента.

Уровень развития информатизации в судах существенно различается, единый цифровой контур отсутствует. При этом значительная часть серверов имеет максимальный износ и требует обновления.

Основные ИТ-решения, используемые в работе судов, вкл. ГАС «Правосудие», функционируют на устаревших импортных версиях ПО и не имеют аттестатов соответствия по требованиям информационной безопасности.

Это ограничивает возможность их модернизации, делает уязвимыми для внешних кибератак и затрудняет интеграцию с новыми технологиями.

В результате ГАС «Правосудие» последовательно регрессирует. Так, из 47 программ используется 27, остальные устарели и не применяются. При этом ежегодно на ее эксплуатацию идет около 4–5 млрд рублей.

Для решения проблем и недостатков СП подготовила предложения в адрес Правительства и Верховного Суда.

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