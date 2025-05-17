💰 Можно получать зарплату, не работая: эксперт подсчитал, сколько нужно положить на вклад

Чтобы ежемесячно получать пассивный доход от вкладов в размере, эквивалентном средней зарплате в России в 2025 году, нужно иметь вклад на сумму около 6,5 млн рублей с учетом возможного налога (НДФЛ) на процентный доход.

Об этом рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Для расчета брали:

среднюю ставку по годовому вкладу — на начало мая 2025 года в топ-20 банках составляла 18,6% (по данным индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги);

средний размер зарплаты 88 981 – 89 646 рублей (по предварительным данным Росстата, за январь — февраль 2025).

Получение такого процентного дохода от вклада за вычетом НДФЛ возможно при условии размещения 6,43-6,48 млн рублей, если ставка НДФЛ составит 13%, и 6,55-6,60 млн при ставке НДФЛ 15%.

Этот расчет будет актуален, если в этом году ЦБ не повысит ключевую ставку, необлагаемым налогом доходом останется сумма в 210 тысяч рублей.

Сейчас среди 20 крупнейших по объему депозитов банков России есть лишь три, в которых начисляют более 20% на такую сумму сбережений на горизонте года. При этом большинство предложений в диапазоне 19,0–19,8% (у десяти банков из топ-20).

Банки могут ограничивать высокие ставки в зависимости от срока, суммы и других условий. Есть практика установления максимальной ставки на сумму до 1,5 млн рублей, поэтому перед открытием вклада нужно внимательно изучить условия договора.

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