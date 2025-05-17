Логистическая отрасль вошла в тройку самых активных потребителей услуг ДМС

Большинство игроков рынка включают в добровольное медицинское страхование амбулаторное обслуживание, экстренную и плановую госпитализацию, стоматологию и страхование от несчастных случаев.

За январь-апрель 2025 года наибольший спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС) продемонстрировали компании производственной отрасли — на их долю пришлось 30% от всех оформленных договоров.

На втором месте — IT и технологии (20%), третье поделили финансово-банковский и транспортно-логистический сегменты (15%). На остальные отрасли пришлось 20%. Это данные Страхового Дома ВСК, они есть у «Клерка».

Отмечается, что транспортно-логистический сектор традиционно характеризовался низким уровнем ДМС сотрудников. В то же время именно эта отрасль особенно остро сталкивается с кадровым дефицитом, что ставит задачу не только привлечения квалифицированных специалистов, но и обеспечения их быстрого выздоровления и возвращения к работе.

Логистические компании демонстрируют максимальный охват: оформляют по ДМС более 90% сотрудников. Часто наполнение полиса зависит от региона и категории персонала.

Согласно исследованию, многие игроки рынка предпочитают оформлять программы ДМС через 3-12 месяцев с момента трудоустройства сотрудников.

По словам Максима Сафронова, руководителя HR-службы «Мэйджор Карго Сервис», экономически эффективнее всего регистрировать полисы через год работы сотрудника: страховые премии, уплаченные за работников с таким стажем, могут быть учтены в расходах, что снижает налоговую нагрузку на бизнес.

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